На строительство петербургского метро в 2024-2026 годах выделят 93 млрд рублей

Приоритетными направлениями строительства городской подземки являются станции Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линий.

Смольный намерен вложить около 93 млн рублей в строительство и реконструкцию станций метро в период 2024-2026 г.г. Об этом заявил губернатор Петербурга Александр Беглов в ходе выступления в ЗакСе во вторник, 31 октября.

Градоначальник подчеркнул, что 30 млрд из указанных средств будут вложены правительством уже в 2024 году. Приоритетными направлениями строительства городской подземки являются станции Лахтинско-Правобережной и Красносельско-Калининской линий.

Кроме того, по словам Беглова, властям предстоит переоснастить АО "Метрострой Северной Столицы", поскольку текущее оборудование изношено, что тормозит процесс проведения работ. За последние два года на модернизацию предприятия выделили 11,5 млрд рублей: за счёт этого осуществлялась работа роботов-разрушителей на станции "Путиловская". Также в город поставили бетоносмесители и большегрузы с миксерами. В будущем планируется ввести комплекс для горнопроходческих щитов и комплексов, крайне необходимых для создания перегонных тоннелей Красносельско-Калининской линии.

Ранее петербуржцев предупредили о закрытии станции "Технологический институт" с 4 по 6 ноября.

Фото: Piter.TV