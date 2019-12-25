Петербуржцев предупредили о закрытии станции "Технологический институт" с 4 по 6 ноября

Все эти даты будут выходными в связи с празднованием Дня народного единства.

Жителей и гостей Северной столицы предупредили о закрытии вестибюля станции метро "Технологический институт 1" в начале ноября. Об изменениях в работе подземки сообщила пресс-служба петербургского метропполитена.

Так, вестибюль будет закрыт на вход и выход в период с 4 по 6 ноября. Все эти даты будут выходными в связи с празднованием Дня народного единства.

Пассажирам рекомендовано выстраивать свой маршрут заранее.

Ранее мы сообщили о том, что в метро Петербурга на "синей" ветке движение поездов останавливали из-за упавшего на рельсы самоката.

Фото: Piter.TV