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В метро Петербурга на "синей" ветке движение поездов останавливали из-за упавшего на рельсы самоката
Вчера, 20:59
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В метро Петербурга на "синей" ветке движение поездов останавливали из-за упавшего на рельсы самоката

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На путях снимали напряжение с 16:03 до 16:10.

В пятницу, 27 октября, на "синей" ветке метро Петербурга между станциями "Черная речка" и "Удельная" останавливали движение поездов по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

На путях снимали напряжение с 16:03 до 16:10. По данным 78.ru, это было связано с упавшим на рельсы самокатом. Транспортное средство оперативно вернули на платформу сотрудники метро. 

Ранее мы рассказывали о том, что поездки в петербургском метро предлагают включить в "пересадочный тариф".

Фото: Piter.TV

Теги: происшествие в метро, синяя ветка метро
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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