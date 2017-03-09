В метро Петербурга на "синей" ветке движение поездов останавливали из-за упавшего на рельсы самоката

На путях снимали напряжение с 16:03 до 16:10.

В пятницу, 27 октября, на "синей" ветке метро Петербурга между станциями "Черная речка" и "Удельная" останавливали движение поездов по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

На путях снимали напряжение с 16:03 до 16:10. По данным 78.ru, это было связано с упавшим на рельсы самокатом. Транспортное средство оперативно вернули на платформу сотрудники метро.

Ранее мы рассказывали о том, что поездки в петербургском метро предлагают включить в "пересадочный тариф".

Фото: Piter.TV