На "синей" ветке петербургского метро образовался затор

Поезда задерживались по техническим причинам.

Утром 9 декабря на Московско-Петроградской линии метро образовался затор. Об этом сообщили в ГУП "Петербургский метрополитен" в 08:18.

От станции "Удельная" до "Парнаса" поезда следовали с увеличенным интервалом по техническим причинам. К 08:28 движение на "синей" ветке восстановили.

В 08:28 движение поездов на линии 2 осуществляется в обычном режиме. Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Ранее мы рассказывали о том, что капитальный ремонт эскалатора изменит режим работы вестибюля "Балтийской" с 5 декабря. Продлятся работы до 27 февраля следующего года.

Фото: Piter.TV