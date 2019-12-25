  1. Главная
На "синей" ветке петербургского метро образовался затор
Сегодня, 8:31
На "синей" ветке петербургского метро образовался затор

Поезда задерживались по техническим причинам.

Утром 9 декабря на Московско-Петроградской линии метро образовался затор. Об этом сообщили в ГУП "Петербургский метрополитен" в 08:18. 

От станции "Удельная" до "Парнаса" поезда следовали с увеличенным интервалом по техническим причинам. К 08:28 движение на "синей" ветке восстановили. 

В 08:28 движение поездов на линии 2 осуществляется в обычном режиме. 

Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"

Ранее мы рассказывали о том, что капитальный ремонт эскалатора изменит режим работы вестибюля "Балтийской" с 5 декабря. Продлятся работы до 27 февраля следующего года. 

Фото: Piter.TV 

