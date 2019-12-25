На "синей" ветке петербургского метро образовался затор

Утром 9 декабря на Московско-Петроградской линии метро образовался затор. Об этом сообщили в ГУП "Петербургский метрополитен" в 08:18.
От станции "Удельная" до "Парнаса" поезда следовали с увеличенным интервалом по техническим причинам. К 08:28 движение на "синей" ветке восстановили.
В 08:28 движение поездов на линии 2 осуществляется в обычном режиме.
Пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен"
Ранее мы рассказывали о том, что капитальный ремонт эскалатора изменит режим работы вестибюля "Балтийской" с 5 декабря. Продлятся работы до 27 февраля следующего года.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все