Поездки в петербургском метро предлагают включить в "пересадочный тариф"

Как уточнил Вишневский, многие горожане в течение дня попеременно пользуются подземкой и наземным транспортом.

Парламентарий ЗакСа Северной столицы Борис Вишневский обратился к вице-губернатору города Кириллу Полякову, предложив включить в "пересадочный тариф" поездки в петербургском метро. Свою инициативу депутат от фракции "Яблоко" опубликовал в своём Telegram-канале.

Речь идёт о тарифе "60 минут": за счёт него держатели карты "Подорожник" могут совершить первую поездку в наземном транспорте за 44 рубля, при этом на вторую в этот же день уйдёт всего 10 рублей, а третья и последующие поездки будут бесплатными.

Как уточнил Вишневский, многие горожане в течение дня попеременно пользуются подземкой и наземным транспортом. В связи с этим, тариф было бы целесообразно распространить и на метро, уверен депутат.

Ранее мы сообщили о том, что ГАТИ выдала разрешение на второй этап строительства "коричневой" ветки метро Петербурга.

Фото: Piter.TV