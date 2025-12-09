Движение поездов восстановили на синей ветке метро Петербурга после сбоя

Сейчас поезда ходят в привычном режиме.

В метро Петербурга произошел технический сбой, который привёл к увеличению интервалов движения поездов от станции "Невский проспект" до "Купчино". Об этом сообщили в пресс-службе петербургского метрополитена.

Проблема дала о себе знать в утренний час пик, когда петербуржцы спешили на работу: из‑за внезапной неисправности движение на южной части ветки существенно замедлилось, а на отдельных отрезках практически остановилось. На загруженном участке поезда следовали с увеличенными интервалами.

Специалисты аварийно‑восстановительных бригад оперативно справились с неполадкой. На второй линии метро движение возвращается к штатному расписанию.

Ранее мы сообщали, что движение на красной ветке метро Петербурга приостановили после падения пассажира на рельсы.

Фото: Piter.tv