  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Движение на красной ветке метро Петербурга полностью восстановлено после падения пассажира на рельсы
Сегодня, 9:30
270
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Движение на красной ветке метро Петербурга полностью восстановлено после падения пассажира на рельсы

0 0

Специалисты извлекли пострадавшего из габаритной зоны – он жив.

Утром в четверг, 11 сентября, на Кировско-Выборгской линии петербургского метрополитена произошел сбой. Как сообщает пресс-служба городской подземки, около девяти утра было временно остановлено движение поездов на участке от "Нарвской" до "Проспекта Ветеранов".

Причиной инцидента стало падение человека на пути станции "Автово". На место оперативно прибыли аварийные формирования и скорая помощь. Специалисты извлекли пострадавшего из габаритной зоны – он жив.

Движение поездов возобновилось в 9:18. По состоянию на данный момент интервалы между составами возвращаются к штатному расписанию.

Движение на участке красной ветки метро Петербурга приостанавливали 31 августа

Фото: Piter.TV

Теги: метро спб, санкт-петербург
Категории: Происшествия, Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии