Станцию метрополитена "Купчино" закрывали для пассажиров

Движение поездов на Московско-Петроградской линии осуществляется от станции "Парнас" до "Звездной".

Станцию петербургского метрополитена "Купчино" в 20:04 в пятницу, 19 апреля, закрыли для пассажиров по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок".

Отмечается, что горожане не смогут выходить и заходить. Движение поездов на Московско-Петроградской линии осуществляется от станции "Парнас" до "Звездной".

Ранее, 29 марта, мы рассказывали о том, на "Пролетарской" останавливался эскалатор. Тогда петербуржцев просили пользоваться соседними станциями "Ломоносовская" и "Обухово" или наземным транспортом.

Фото: Piter.TV

UPD: станция "Купчино" с 20:22 открыта и работает в штатном режиме.