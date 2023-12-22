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Станцию метрополитена "Купчино" закрывали для пассажиров
Сегодня, 20:18
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Станцию метрополитена "Купчино" закрывали для пассажиров

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Движение поездов на Московско-Петроградской линии осуществляется от станции "Парнас" до "Звездной".

Станцию петербургского метрополитена "Купчино" в 20:04 в пятницу, 19 апреля, закрыли для пассажиров по техническим причинам. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ "Организатор перевозок". 

Отмечается, что горожане не смогут выходить и заходить. Движение поездов на Московско-Петроградской линии осуществляется от станции "Парнас" до "Звездной".

Ранее, 29 марта, мы рассказывали о том, на "Пролетарской" останавливался эскалатор. Тогда петербуржцев просили пользоваться соседними станциями "Ломоносовская" и "Обухово" или наземным транспортом. 

Фото: Piter.TV

UPD: станция "Купчино" с 20:22 открыта и работает в штатном режиме. 

Теги: закрыли станцию метро, станция метро купчино
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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