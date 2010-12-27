К 2020 году возле станции метро "Купчино" появится новая гостиница

Строительством займется компания "ЮИТ".

"ЮИТ" построит гостиницу для "Плаза Лотос Групп" в Московском районе Петербурга, на пересечении Дунайского и Витебского проспектов, прямо напротив станции метро "Купчино". Уточняется, что компании уже заключили договор генподряда. Строительство начнется во втором квартале 2018 года, завершится — во втором квартале 2020 года. Об этом в понедельник, 23 апреля, сообщает "Коммерсантъ", ссылаясь на слова сотрудников пресс-службы "ЮИТ".

Гостиница рассчитана на 534 номера, максимальная высота здания 21 этаж. Уточняется, что отель будет иметь подземный паркинг, в котором предусмотрены велопарковки и парковки для транспорта инвалидов. Первые два этажа предназначены для помещений общественно-делового назначения.

Напомним, что "Плаза Лотос Групп" является инвестиционно-девелоперской компанией. Она занимается строительством сети гостиниц массового сегмента по всему Петербургу.

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