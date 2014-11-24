На месте завода "Навигатор" в Петроградском районе Петербурга появятся гостиница и бизнес-центр

Объем инвестиций составит 2,6 млрд рублей.

"Группа ЛСР" построит на территории бывшего завода "Навигатор" в Петроградском районе Петербурга гостиницу и бизнес-центр. Соответствующее разрешение выдала Градостроительная комиссия при губернаторе города, передает "Деловой Петербург" 24 июня.

На улице Красного Курсанта появятся премиальная восьмиэтажная гостиница площадью 14,9 тыс. "квадратов" и девятиэтажный бизнес-центр. Объем инвестиций составит 2,6 млрд рублей.

"Группа ЛСР" намерена построить на улице Красного Курсанта классическую гостиницу в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Пресс-служба "Группы ЛСР"

Участок был приобретен компанией в 2020 году на торгах. Ранее на этом месте находился завод "Навигатор", которым владел концерн "Алмаз-Антей". Изначально планировалось строительство 18 тыс. "квадратов" жилья бизнес-класса, однако в прошлом году "Группа ЛСР" решила остановиться на классическом отеле.

Ранее мы рассказывали о том, что на территории Октябрьского завода в Петербурге хотят создать технопарк.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)