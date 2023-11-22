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На территории Октябрьского завода в Петербурге хотят создать технопарк
Сегодня, 20:44
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На территории Октябрьского завода в Петербурге хотят создать технопарк

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План обсудили вице-губернатор города Кирилл Поляков и представители "Трансмашхолдинга".

На базе Октябрьского электровагоноремонтного завода может появиться инновационный технопарк. План обсудили вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков и представители "Трансмашхолдинга" 24 июня.

Главной задачей проекта стало внедрение технологических решений в транспортной отрасли "через синергию компетенций ведущих промышленных предприятий и научных центров города". 

На базе технопарка планируем создать НИОКР, производственный и образовательный кластеры. Это позволит более эффективно выполнять задачи по развитию как транспортной системы Санкт-Петербурга, так и железнодорожной отрасли в целом.

Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: вблизи Волковского кладбища построят завод по производству высокомолекулярного полиэтилена.

Фото: Telegram / Кирилл Поляков

Теги: октябрьский завод, технопарк
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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