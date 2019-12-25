Вблизи Волковского кладбища построят завод по производству высокомолекулярного полиэтилена

Планируется, что производственная площадка разместится на Нефтяной дороге.

Разработчик и производитель средств индивидуальной бронезащиты – НПО Спецматериалов инвестирует 1 млрд рублей в создание научно-исследовательского и производственного комплекса.

Как отметил портал "Строительный Петербург", в 2023 году компания первая в России запустила производственную линию по выпуску высокомолекулярного полиэтилена. Но, в планах – расширение.

Для строительства нового производства предприятие приобрело земельный участок площадью 6 га во Фрунзенском районе Петербурга. Планируется, что производственная площадка разместится на Нефтяной дороге вблизи Волковского кладбища.

Предприятие является крупным поставщиком по государственным оборонным заказам, выпуская средства защиты для спецподразделений. Реализация проекта поможет значительно нарастить объем выпускаемой продукции.

Фото: Комитет по промышленной политике