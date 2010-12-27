"Газпром" может построить газохимический комплекс в Усть-Луге за 20 млрд. долларов

Сейчас самый дорогостоящий проект "Газпрома" обсуждается руководством корпорации.

Российская компания "Газпром" планирует построить газохимический комплекс на территории Балтики. Производство будет располагаться под Петербургом около Усть-Луги. Об этом сообщает РИА Новости. По данным информационного агентства, завод обойдется организации в 20 млрд. долларов. Один из сотрудников "Газпрома" подтвердил, что в настоящее время по данному проекту ведутся переговоры.

На территории предприятия руководство "Газпрома" объединит газохимическую и газоперерабатывающую промышленность. Предполагаемая норма выработки газа составит до 45 кубометров ежегодно. Фабрика будет очищать газ от примесей метана, далее метан будет направляться на "Балтик СПГ", где его будут сжижать. Из его фракций будут изготавливать этилена и полиэтилена.

Отметим, что для нормального функционирования предприятия ему необходимо очищать около 15 млрд. газа. Остаток будет поставляться по газопроводу "Северный поток-2" для дальнейшего экспорта. Данные взяты на расчет в производительность с мощностью в 10 миллионов тонн.

Эксперты компании отмечают, что если реализация проекта будет одобрена, то он станет самым дорогостоящим за всю историю корпорации. Ранее лидером по инвестиционным вложениям являлось строительство газопровода "Сила Сибири". Партнером предприятия выступит "Русгазодобыча". РИА Новости ссылаются на источник, близкий к бывшему руководству компании.

месей. Получаемый метан будет поставляться для сжижения на "Балтик СПГ". Этот завод планируется построить тоже неподалеку от Усть-Луги. Но для СПГ-завода мощностью 10 миллионов тонн будет достаточно 14-15 миллиардов кубометров газа в год. Остальной газ предполагается поставлять на экспорт по газопроводу "Северный поток-2", пишет газета.

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