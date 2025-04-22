Комиссия РФС признала правильной отмену гола "Балтики" в ворота "Зенита"

Судья Алексей Сухой зафиксировал офсайд у игрока калининградцев Брайана Хиля.

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза единогласно поддержала решение арбитра Алексея Сухого отменить гол "Балтики" в матче 19-го тура РПЛ против петербургского "Зенита". Эпизод произошёл на 75-й минуте встречи, которая завершилась минимальной победой хозяев.

Как сообщается на официальном сайте РФС, комиссия рассмотрела спорный момент и пришла к выводу, что судья всё сделал правильно. Причина отмены гола — положение "вне игры" у нападающего "Балтики" Брайана Хиля.

Игрок „Балтики" Брайан Хиль в момент удара находится за линией офсайда, что подтверждается правильно построенными офсайдными линиями. Хиль, находясь достаточно близко от вратаря „Зенита" Дениса Адамова, перекрывает ему линию обзора, тем самым влияя на его возможность отбить удар. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза

Таким образом, арбитр Алексей Сухой верно определил нарушение и обоснованно не засчитал взятие ворот. Напомним, что встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу "Зенита", победный гол на счету Луиса Энрике.

Ранее Piter.TV сообщал, что Орлов заявил, что хочет убрать Вендела из состава "Зенита".

Фото: Piter.tv