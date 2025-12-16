"Динамо" из Петербурга разгромило "Балтику-2" на выезде со счётом 3:1

Дубль Виталия Хабарова и гол Омара Попова принесли бело-голубым уверенную победу. Следующий матч команда проведёт 13 июня дома против вологодского "Динамо".

Петербургское "Динамо" одержало выездную победу над калининградской "Балтикой-2" в матче группы. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу бело-голубых.

Счёт на 52-й минуте открыл Виталий Хабаров, отправив мяч в сетку ворот Ивана Гаврилова. Спустя 20 минут с той же позиции Хабаров оформил дубль, на этот раз поразив дальний угол. На 72-й минуте Омар Попов головой довёл преимущество гостей до разгромного (0:3). Единственный гол в ворота петербуржцев "Балтика-2" забила на 80-й минуте: точный удар с пенальти на счету Кирилла Никишина.

Благодаря этой победе команда Александра Фомичёва укрепила свои позиции в числе фаворитов группы. Следующий матч петербургское "Динамо" проведёт на стадионе "Кировец" при поддержке родных трибун. Соперником станет вологодское "Динамо". Игра запланирована на субботу, 13 июня, стартовый свисток прозвучит в 14:00.