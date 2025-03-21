Орлов заявил, что хочет убрать Вендела из состава "Зенита"

Футбольный комментатор Геннадий Орлов, рассказал, кого он бы убрал из основного состава "Зенита". Об этом он заявил в эфире "Радио Зенит".
Орлову задали вопрос, должен ли бразилец Луис Энрике выходить в стартовом составе сине-бело-голубых вместо полузащитника Максима Глушенкова. Орлов подчеркнул, что убрал бы из состава другого бразильского футболиста. Речь идет о Венделе, который неоднократно опаздывал на зимние сборы "Зенита".
Я бы убрал Вендела, а Педро опустил бы вниз. И они бы все вместе играли.
Геннадий Орлов, комментатор
Напомним, в нынешнем сезоне "Зенит" идет на втором месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Сергея Семака набрала 42 очка после 19 туров и отстает на один балл от лидирующего "Краснодара".
Ранее Ерохин заявил, что готов биться за место в основе "Зенита".
