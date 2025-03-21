Орлов заявил, что хочет убрать Вендела из состава "Зенита"

Бразильский футболист неоднократно опаздывал на зимние сборы команды.

Футбольный комментатор Геннадий Орлов, рассказал, кого он бы убрал из основного состава "Зенита". Об этом он заявил в эфире "Радио Зенит".

Орлову задали вопрос, должен ли бразилец Луис Энрике выходить в стартовом составе сине-бело-голубых вместо полузащитника Максима Глушенкова. Орлов подчеркнул, что убрал бы из состава другого бразильского футболиста. Речь идет о Венделе, который неоднократно опаздывал на зимние сборы "Зенита".

Я бы убрал Вендела, а Педро опустил бы вниз. И они бы все вместе играли. Геннадий Орлов, комментатор

Напомним, в нынешнем сезоне "Зенит" идет на втором месте турнирной таблицы Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Сергея Семака набрала 42 очка после 19 туров и отстает на один балл от лидирующего "Краснодара".

