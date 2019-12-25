Ерохин заявил, что готов биться за место в основе "Зенита"

Футболист играет в команде с 2017 года.

Полузащитник футбольного клуба "Зенит" Александр Ерохин заявил, что готов биться за место в основе сине-бело-голубых. Его слова приводят "Известия".

Ерохин подчеркнул, что какое-то время играл на позиции нападающего. По словам футболиста, он готов играть на ней, если так решит тренеркий штаб. Он также добавил, что знает все требования к игрокам на разных позициях.

Готов ли бороться за место в составе? Конечно, готов. В целом каждый футболист стремится выиграть конкуренцию за место в основном составе. Александр Ерохин, полузащитник "Зенита"

Напомним, Александр Ерохин играет в "Зените" с 2017 года. В составе сине-бело-голубых полузащитник стал шестикратным чемпионом России, завоевал два Кубка и пять Суперкубков России. Он провел в нынешнем сезоне 16 матчей во всех турнирах и забил три гола.

