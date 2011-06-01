"Кайрат" сыграет с "Зенитом" в Петербурге 28 марта

Казахстанский клуб проведет товарищеский матч с петербургской командой во время международной паузы. Игра станет продолжением партнерских отношений между клубами.

Казахстанский клуб проведет товарищескую встречу с петербургской командой 28 марта. Игра состоится в Санкт-Петербурге в период международной паузы. Об этом официально сообщила пресс-служба "Кайрата".

В клубе отметили, что матч станет продолжением партнерских отношений между командами и поможет футболистам поддержать игровой тонус. На общем этапе Лиги чемпионов в этом сезоне "Кайрат" встречался с мадридским "Реалом", миланским "Интером" и лондонским "Арсеналом".

Ранее Piter.TV сообщал, как "Зенит" и "Балтика" сразились в Санкт-Петербурге.

Фото: Piter.TV (молодёжная редакция)