Долгожданный свисток: "Зенит" и "Балтика" сразились в Санкт-Петербурге

В первом футбольном матче после зимнего перерыва 27 февраля "Зенит" на домашнем стадионе обыграл "Балтику" со счетом 1:0

Наконец-то возобновились игры Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Открыл вторую половину сезона матч в Санкт-Петербурге между сине-бело-голубыми и гостями из Калининграда. Заметно, что, после долгого ожидания, болельщики с еще большим энтузиазмом поддерживали любимые клубы.

Был большой перерыв зимний. Я считаю, что у нас мощные, точечные приобретения во всех позициях. Будем надеяться, что "Зенит" вернет себе чемпионский титул. Сейчас нет Еврокубков, поэтому есть все возможности не тратить на это силы, сконцентрироваться на чемпионате и победить. Николай Забеляев, болельщик фк "Зенит"

Перед стартовым свистком и в перерыве между таймами на "Газпром Арене" выступила группа "Моя Мишель", спев свои знаменитые хиты.

Фото: Piter.TV (молодёжная редакция)

С первых секунд матч взял высокий темп: футболисты обеих команд активно включились в борьбу. Однако, несмотря на динамику игры, голов в первом тайме не было. На 13 минуте "Зенит" заработал угловой, но успешно реализовать не удалось. На 21 минуте удар со штрафного исполнил игрок "Зенита" Максим Глушенков, но довести дело до гола опять не вышло.

Петербургский клуб активно прессинговал около ворот "Балтики". Гости матча хорошо оборонялись, но не торопились переходить в атаку. Во втором тайме "Балтика" все-таки отправила мяч в ворота противника, но судья углядел офсайд и гол был отменен. Затем в атаку снова включился "Зенит": Луис Энрике вошел в штрафную и забил победный гол!

Что касается самой игры, видно, что команда вкатывается. Тяжелая игра, много борьбы, но самые главное, что удалось заполучить три очка. Понравились новички "Зенита" - Джон Джон и Игорь Дивеев, которые придали новый импульс. У клуба есть все шансы взять чемпионство в этом сезоне. Конечно, самые важные и сложные встречи будут с московским "Спартаком" и "Краснодаром" на "Газпром Арене". Поэтому ждем всех болельщиков на стадионе и на экскурсиях! Громкая и яркая поддержка очень важна для игроков. Вячеслав Захаров, гид-экскурсовод фк "Зенит"

Фото: Piter.TV (молодёжная редакция)

Ранее Piter.TV сообщал, что сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с Мали в Петербурге.

Материал подготовила Дарья Грибкова (молодёжная редакция Piter.TV)

Видео: Piter.TV (молодёжная редакция)