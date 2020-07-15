  1. Главная
Сборная России по футболу сыграет товарищеский матч с Мали в Петербурге
Встреча состоится 31 марта на стадионе "Газпром Арена".

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч против сборной Мали. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Встреча состоится 31 марта в 20:00. Местом проведения матча станет стадион "Газпром Арена" в Петербурге. Перед этим команда Валерия Карпина сыграет 27 марта против Никарагуа в Краснодаре. Это будут ее первые игры в 2026 году.

Напомним, что в последний раз сборная России играла в Петербурге 12 ноября 2025 года. Соперником команды была сборная Перу, встреча завершилась со счетом 1:1.

Фото: Piter.tv

