"Зенит" и "Кайрат" 28 марта сыграют товарищеский матч на "Газпром Арене" 

В эту субботу, 28 марта, на стадионе "Газпром Арена" в Санкт-Петербурге состоится товарищеский матч между местным "Зенитом" и алма-атинским "Кайратом". Игра начнётся в 19:00 по московскому времени, сообщили в официальном Telegram-канале петербургского клуба.

Прямую трансляцию встречи организует телеканал "Матч ТВ". Также следить за ходом игры можно будет в текстовой онлайн-трансляции на "Чемпионате" и в эфире "Радио Зенит".

Команды в последний раз встречались в сентябре 2024 года — тогда сине-бело-голубые одержали победу со счётом 4:3.

После 22 туров Российской Премьер-Лиги "Зенит" располагается на второй строчке турнирной таблицы, имея в активе 48 очков. "Кайрат" в свою очередь выступал в Лиге чемпионов, где по итогам восьми матчей общего этапа набрал одно очко и занял 36-е место.

