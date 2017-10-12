В Петербурге закрывали станцию "Пролетарская"

Станцию зеленой ветки осмотрели за рекордно быстрое время.

Сегодня утром, 21 марта, на вход и выход закрывали станцию метро "Пролетарская" Причина - бесхозный предмет, найденный на платформе. Об этом сообщила пресс-служба Петербургского метрополитена.

В районе 9:04 утра на станции пассажиры заметили бесхозный предмет. "Пролетарскую" срочно закрыли на проверку. Сотрудники метрополитена осмотрели предмет за довольно быстрое время – 13 минут. К счастью, никакой опасности выявлено не было. Как сообщили в пресс-службе Петербургской подземки, в 9:17 станцию уже открыли для пассажиров.

Фото: Википедия