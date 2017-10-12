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В Петербурге закрывали станцию "Пролетарская"
Сегодня, 10:49
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alexandra08
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В Петербурге закрывали станцию "Пролетарская"

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Станцию зеленой ветки осмотрели за рекордно быстрое время.

Сегодня утром, 21 марта, на вход и выход закрывали станцию метро "Пролетарская"  Причина -  бесхозный предмет, найденный на платформе. Об этом сообщила пресс-служба Петербургского метрополитена.

В районе 9:04 утра на станции пассажиры заметили бесхозный предмет. "Пролетарскую" срочно закрыли на проверку. Сотрудники метрополитена осмотрели предмет за довольно быстрое время – 13 минут.  К счастью, никакой опасности выявлено не было.  Как сообщили в пресс-службе Петербургской подземки, в  9:17 станцию уже открыли для пассажиров.

Фото: Википедия

Теги: гуп петербургский метрополитен , закрыли станцию метро , метро пролетарская
Категории: Новости СПб

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