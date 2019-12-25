Новый состав "Балтийца" готовят к выходу на "синюю" ветку петербургского метро

Таким образом, общее количество поездов данной модели, работающих на линиях петербургской подземки, превысило 50 единиц.

В Петербурге 52-й состав электропоезда модели "Балтиец" готовится к отправке из электродепо "Автово". Как сообщили в пресс-службе петербургской подземки, после прохождения необходимой пусконаладочной работы в электродепо "Выборгское", новый состав будет выпущен на пассажирский маршрут.

Это уже девятый шестивагонный состав, выполненный в фирменном синем цвете и произведённый специально для обслуживания второй (Кировско-Выборгской) линии метро. Напомним, что предыдущий, 51-й состав серии, был передан в эксплуатацию в конце весны текущего года.

Таким образом, общее количество поездов данной модели, работающих на линиях петербургской подземки, превысило 50 единиц. В это число входят как составы синего исполнения для второй линии, так и красные поезда, обслуживающие первую Московско-Петроградскую линию.

Ранее мы сообщили о том, что в 2030 году в Петербурге появится дополнительная станция метро на Красносельско-Калининской линии.

Фото: Пресс-служба СПб ГУП "Петербургский метрополитен"