В 2030 году в Петербурге появится дополнительная станция метро на Красносельско-Калининской линии

Кроме того, в 2035 году планируется открыть ещё шесть станций метро, а в 2036 году – три.

К 2030 году планы по развитию петербургского метрополитена стали ещё более амбициозными. Согласно проекту регионального комплексного плана транспортного обслуживания, опубликованному изданием "Фонтанка", вместо четырёх станций на Красносельско-Калининской линии будет открыто пять.

Эти изменения являются частью программы губернатора "10 приоритетов развития Санкт-Петербурга", которая включает в себя активное развитие транспортной инфраструктуры города. В рамках этого проекта до 2030 года планируется запуск новых проходческих щитов и продление Кировско-Выборгской линии в сторону аэропорта Пулково, а также ввод в эксплуатацию десяти новых станций метро.

Сроки открытия новых станций распределены следующим образом:

В 2024 году была открыта станция "Горный институт" (начала работу для пассажиров 27 декабря 2024 года).х

В 2025 году ожидается запуск станций "Казаковская" и "Путиловская".

В 2029 году должны открыться станции "Богатырская", "Каменка", а также выход со станции "Театральная".

В 2030 году запланирован ввод станций "Броневая", "Заставская", "Боровая", "Каретная" и "Лиговский проспект—2".

Кроме того, проект документа предусматривает дальнейшее развитие сети: в 2035 году планируется открыть ещё шесть станций метро, а в 2036 году – три.

Ранее КГА подтвердил законность размещения шевронов вермахта на станции метро Парк Победы.

Фото: Piter.TV