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На "Пролетарской" остановился эскалатор
Сегодня, 18:18
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На "Пролетарской" остановился эскалатор

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Горожан просят пользоваться соседними станциями "Ломоносовская" и "Обухово" или наземным транспортом.

В пятницу, 29 марта, в 18:16 вестибюль станции петербургского метрополитена "Пролетарская" Невско-Василеостровской линии закрыли на вход из-за внеплановой остановки эскалатора. Об этом рассказали в пресс-службе ГКУ "Организатор Перевозок".

Горожан просят пользоваться соседними станциями "Ломоносовская" и "Обухово" или наземным транспортом. 

Ранее на той же линии метрополитена Петербурга от станции "Рыбацкое" до "Ломоносовской" поезда следовали с увеличенным интервалом по техническим причинам. С 17:51 движение осуществляется в обычном режиме.

Ранее на Piter.TV: летом у станций метро "Чкаловская", "Спортивная" и "Зенит" появятся крытые велопарковки.

Фото: Piter.TV

Теги: внеплановая остановка эскалатора, станция метро пролетарская
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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