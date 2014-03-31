Артема Желудева не сняли с поста главы администрации Шлиссельбурга

Ранее появилась информация о том, что в Шлиссельбурге прошел съезд депутатов, на котором всенародно избранные делегаты приняли решение об отставке Желудова. Однако выяснилось, что это не так. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кировского района Ленобласти.
По мнению администрации области, съезд депутатов принял это решение неправомерно. В пресс-службе отметили, что это может иметь неприятные последствия для местных депутатов.
Изначально не все делегаты были оповещены о заседании, и шесть из них не пришли на него. Не был извещен и сам Желудов, который находился на больничном. В администрации отметили, что оснований для отстранения Желудова нет.
Ранее сообщалось, что власти Ленобласти сняли запрет на посещение лесов.
Фото: Piter.TV
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