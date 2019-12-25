Власти Ленобласти сняли запрет на посещение лесов

В 47-ом регионе отменяется временный запрет на посещение лесов. Соответствующее постановление было подписано губернатором Ленобласти Александром Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.
Власти региона приняли решение в связи с господством дождливой погоды. Однако разжигать костры на лесных территориях всё ещё запрещено.
Напомним, что 20 июня в Ленобласти был введён особый противопожарный режим в связи с тридцатиградусной жарой и отсутствием осадков в течение нескольких недель.
Соблюдение правил пожарной безопасности в лесах контролировали сотрудники комитета государственного экологического надзора и экомилиции региона.
Ранее мы сообщили о том, что молодёжный центр "Анвангард" появится на месте военных складов в Семрино.
Фото: Piter.TV
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