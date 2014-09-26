В Ленобласти запретили посещение лесов

Также дополнительно введён запрет на разведение огня в пределах лесного фонда.

Власти Ленинградской области ввели особый противопожарный режим: теперь жителям и гостям региона нельзя гулять по лесам. Об этом предупредила пресс-служба областной администрации.

Меру, о которой уже задумывались в регионе, решили ввести из-за жаркой и сухой погоды, которая в разы увеличивает риск лесных пожаров. Она подразумевает заперт на нахождение в лесу как во время пешей прогулки, так и на транспорте. Также дополнительно введён запрет на разведение огня в пределах лесного фонда.

Сотрудники областного госэкоадзора и экологическая милиция Ленобласти совместно будут проверят соблюдение правил пожарной безопасности в лесах и привлекать нарушителей к административной ответственности.

Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор назвал пригодными для купания водоёмы в 14-ти районах Ленобласти.

Фото: Pxhere