Роспотребнадзор назвал пригодными для купания водоёмы в 14-ти районах Ленобласти

Водоёмы прошли проверку по гигиеническим нормативам.

Роспотребнадзор назвал список водоёмов на территории 47-ого региона, в которых можно купаться. Чтобы поплавать, можно выбрать любой из одобренных оазисов в 14-ти районах Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

Так, гигиеническим нормам соответствуют озёра Павловское в Бокситогорске, Донцо в одноимённой деревне, Медное в Юкковском сельском поселении, Лемболовское в Лемболово, Светлое в Будогощи, Омчино в Луге, Отрадное в посёлке Плодовое, Раздолинское в Сосново, Царицыно в посёлке Царицыно, Нестеровское в посёлке Шапки, а также река Луга в Большом Сабске и Кингисеппе, часть Финского залива в деревне Выбье, часть реки Нева в Отрадном, река Свирь в Лодейном Поле и Погре, Шингарка в Низино, Вуокса в Приозерске и Плюсса в Сланцах.

Пробы воды в остальных исторически сложившихся местах купания и массового отдыха не соответствуют санитарным требованиям.

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Фото: Piter.TV