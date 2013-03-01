Новые глэмпинги для туристов построят в Ленобласти

На реализацию проекта выделят 52 млн рублей.

В Ленобласти планируют построить модульные гостиницы. Об этом 18 июня информационному агенству ТАСС рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на Петербургском международном экономическом форуме.

Проект получил поддержку на сумму 52 млн рублей. Новые гостиницы будут работать круглый год. По словам Дрозденко, в настоящее время при высоком спросе в регионе не хватает 2,5 тыс. мест для размещения туристов.

Один из наших проектов — это готовые модульные домики, которые привозятся на арендованную территорию под рекреацию лесного фонда и расставляются по определенным местам. Они тоже полностью самодостаточные. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области.

Также сообщается, что в Приозерском районе планируют построить эко-курорт "Ярви резорт". Объем инвестиций на реализацию проекта составит 3,3 млрд рублей.

Ранее мы рассказали том, как Дрозденко обозначил направления развития туризма в Ленобласти на ПМЭФ.

Фото: Pxhere.