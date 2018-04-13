Дрозденко обозначил направления развития туризма в Ленобласти на ПМЭФ

За период с 2017 по 2022 годы турпоток в 47-ой регион возрос вдвое, с 3 млн до более чем 6 млн туристов.

За период с 2017 по 2022 годы турпоток в 47-ой регион возрос вдвое, с 3 млн до более чем 6 млн туристов. При этом население Ленобласти составляет 2 млн человек. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в ходе сессии "Туризм в России: фокус на человека, устойчивость развития и инвестиционную привлекательность" в рамках ПМЭФ-2023.

С одной стороны, мы очень похожи с Санкт-Петербургом, а с другой – очень сильно отличаемся. И мы не так зависели от въездного туризма, хотя Петербург с нами постоянно "делился" туристическим потоком, особенно однодневным. Но мы прекрасно понимали, что нам нужно дать новый туристический продукт, которого нет в Петербурге, потому что мы были заинтересованы в том, чтобы турист приходил не на один день. Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Губернатор заявил, что Ленинградская область в данный момент активно продвигает 4 продукта для туристов, предпочитающих активный отдых: это "Вело 47", "Тропа 47", "Курорт 47" и "Авто 47". Последний реализуется с 2022 года.

Ранее мы сообщили о том, что территорию музея-усадьбы Рериха ожидает благоустройство.

Фото: Правительство Ленобласти