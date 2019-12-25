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В Ленобласти могут запретить гулять по лесу из-за угрозы пожаров
Сегодня, 8:58
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В Ленобласти могут запретить гулять по лесу из-за угрозы пожаров

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Примерно 90% лесных возгораний возникают из-за неосторожного обращения с огнём при разжигании мангалов и открытых костров у водоёмов.

В 47-ом регионе растёт риск возникновения лесных пожаров из-за большого количества отдыхающих на природе. В связи с этим власти Ленобласти задумываются над тем, чтобы ввести временный запрет на прогулку по лесам. Об этом сообщил глава областного комитета по природным ресурсам Денис Беляев в беседе с ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что примерно 90% лесных возгораний возникают из-за неосторожного обращения с огнём при разжигании мангалов и открытых костров у водоёмов. Таким действия запрещены, напомнил руководитель.

Также, по словам Беляева, ограничение могут ввести в целях обеспечения санитарной безопасности. 

Ранее мы сообщили о том, что к новому учебному году в Ленобласти откроют 7 новых и отремонтированных школ.

Фото: Piter.TV

Теги: ленинградская область, пожарная безопасность
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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