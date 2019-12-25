В Ленобласти могут запретить гулять по лесу из-за угрозы пожаров

Примерно 90% лесных возгораний возникают из-за неосторожного обращения с огнём при разжигании мангалов и открытых костров у водоёмов.

В 47-ом регионе растёт риск возникновения лесных пожаров из-за большого количества отдыхающих на природе. В связи с этим власти Ленобласти задумываются над тем, чтобы ввести временный запрет на прогулку по лесам. Об этом сообщил глава областного комитета по природным ресурсам Денис Беляев в беседе с ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что примерно 90% лесных возгораний возникают из-за неосторожного обращения с огнём при разжигании мангалов и открытых костров у водоёмов. Таким действия запрещены, напомнил руководитель.

Также, по словам Беляева, ограничение могут ввести в целях обеспечения санитарной безопасности.

Ранее мы сообщили о том, что к новому учебному году в Ленобласти откроют 7 новых и отремонтированных школ.

Фото: Piter.TV