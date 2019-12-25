К новому учебному году в Ленобласти откроют 7 новых и отремонтированных школ

Объекты вошли в программу "Модернизация школьных систем образования".

Уже этой осенью школьников 47-ого региона встретят учителя в семи новых и отремонтированных школах. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленинградской области.

В частности, 2 общеобразовательных учреждения возведут во Всеволожском и Гатчинском районах, а ещё в 4-ёх школах, которые расположены в Пикалево, Бегуницах, Зимитицах и Киришах, завершат ремонтные работы в рамках программы "Модернизация школьных систем образования". Кроме того, к 1 сентября школа в Кикерино полностью пройдёт реновацию.

По словам губернатора региона Александра Дрозденко, новые и обновлённые объекты вошли в федеральную программу и получили софинансирование из федеральной казны. Также Ленобласть намерена подготовить 14 школ в Волосовском, Гатчинском, Киришском, Лужском, Подпорожском, Приозерском, Сланцевском и Тихвинском районах.

Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор назвал пригодными для купания водоёмы в 14-ти районах Ленобласти.

Фото: Piter.TV