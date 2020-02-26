Молодёжный центр "Анвангард" появится на месте военных складов в Семрино

Строители уже выполнили проверку сохранившихся на территории фундаментов.

Территорию в посёлке Семрино Гатчинского района, на которой раньше располагались объекты Минобороны, займёт новый молодёжный центр "Авангард". Об этом сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

Учреждение будет построено на старых военных складов, уточнил глава 47-ого региона. Строители уже выполнили проверку сохранившихся на месте фундаментов.

Кроме того, Дрозденко добавил, что указанную землю можно использовать для предоставления участков ветеранам специальной военной операции.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти 32 выпускника справились с ЕГЭ на 100 баллов.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко