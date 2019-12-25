В Ленобласти 32 выпускника справились с ЕГЭ на 100 баллов

Наибольшее число школьников, которые справились с ЕГЭ на 100 баллов, отказалось в Киришском и Всеволожском районах, а также в центре образования Кудрово.

В Ленинградской области подвели итоги Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Как выяснилось, максимальное число баллов по разным предметам набрали 32 выпускника школ 47-ого региона. Об этом заявила председатель комитета общего и профессионального образования Ленобласти Вероника Реброва в ходе пресс-конференции в ТАСС.

Наибольшее число школьников, которые справились с ЕГЭ на 100 баллов, отказалось в Киришском и Всеволожском районах, а также в центре образования Кудрово. Кроме того, выпускница СОШ № 10 Выборга Ксения Сергеева смогла одновременно идеально сдать экзамены по физике и русскому языку.

Основное число выпускников стали на 100 баллов русский язык (11). Также 7 человек безупречно справились с испытаниями по литературе, ещё 5 – по обществознанию.

Ранее мы сообщили о том, что основной этап ЕГЭ завершился в Петербурге.

Фото: пресс-служба Комитета по образованию Ленобласти