Основной этап ЕГЭ завершился в Петербурге

Экзамен проходил в 175 пунктах на территории петербургских школ. Его сдали почти 37 тыс. 37 тысяч человек, причём 27 тыс. из них являются выпускниками текущего года.

С 26 мая по 1 июля школьники в Северной столице сдавали Единый государственный экзамен (ЕГЭ). Итоги основного этапа подвёл петербургский комитет по образованию.

ЕГЭ проходил в 175 пунктах на территории петербургских школ. Его сдали почти 37 тыс. 37 тысяч человек, причём 27 тыс. из них являются выпускниками текущего года.

По словам председателя комитета по образованию Петербурга Наталии Путиловской, предварительные итоги экзамена уже известны. Традиционно выпускники из Петербурга хорошо справляются с заданиями и набирают средний балл выше общероссийского. На этот раз исключением из правил стал только экзамен по литературе: по стране этот предмет сдают в среднем на 53,9 балла, но на этот раз в Северной столице с ним справились в среднем на 53,2, балла.

Также в ведомстве рассказали о нарушениях, допущенных со стороны участников экзамена. Всего за использование телефонов и шпаргалок на основном этапе из кабинетов потребовали выйти 11 выпускников. Они смогут попытаться сдать ЕГЭ снова только в сентябре.

Ранее мы сообщили о том, что ЕГЭ по иностранным языкам и биологии сдали свыше 1350 выпускников из Ленобласти.

Фото: ВКонтакте / ЕГЭ