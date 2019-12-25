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ЕГЭ по иностранным языкам и биологии сдают свыше 1350 выпускников из Ленобласти
Сегодня, 13:58
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ЕГЭ по иностранным языкам и биологии сдают свыше 1350 выпускников из Ленобласти

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Экзамен проходят ученики 184 школ региона.

Во вторник, 13 июня, Единый государственный экзамен по биологии и иностранным языкам сдают 1350 выпускников из 184 школ Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба Комитета образования 47-ого региона. 

Так, задания по биологии будут решать 736 человек: им нужно набрать минимум 36 баллов. Результаты опубликуют не позже 28 июня. 

Ещё свыше 600 ребят проходят письменные задания по английскому, немецкому, французскому и китайскому языкам. Минимально им нужно будет набрать 22 балла. О результатах выпускники узнают не позже 4 июля.

Ранее мы сообщили о том, что за неделю более 200 пар в Ленобласти сыграли свадьбу.

Фото: пресс-служба Комитета по образованию Ленобласти

Теги: егэ, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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