За неделю более 200 пар в Ленобласти сыграли свадьбу

Представители регионального ЗАГСа пожелали молодожёнам долгих лет совместной жизни, любви и взаимопонимания, а также безграничного счастья и приятных моментов в жизни.

За прошедшую неделю брак в Ленинградской области зарегистрировали 208 пар. Такую статистику привело управление ЗАГС 47-ого региона.

Ведомство пожелало молодожёнам долгих лет совместной жизни, любви и взаимопонимания, а также безграничного счастья и приятных моментов в жизни.

Также сотрудники ЗАГСа поделились фото счастливых молодожёнов.

Ранее мы сообщили о том, что ещё 10 выпускников школ Ленобласти справились с ЕГЭ на 100 баллов.

Фото: Управление ЗАГС Ленинградской области