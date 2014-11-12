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За неделю более 200 пар в Ленобласти сыграли свадьбу
Сегодня, 12:45
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За неделю более 200 пар в Ленобласти сыграли свадьбу

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Представители регионального ЗАГСа пожелали молодожёнам долгих лет совместной жизни, любви и взаимопонимания, а также безграничного счастья и приятных моментов в жизни.

За прошедшую неделю брак в Ленинградской области зарегистрировали 208 пар. Такую статистику привело управление ЗАГС 47-ого региона.

Ведомство пожелало молодожёнам долгих лет совместной жизни, любви и взаимопонимания, а также безграничного счастья и приятных моментов в жизни.

Также сотрудники ЗАГСа поделились фото счастливых молодожёнов.  

Ранее мы сообщили о том, что ещё 10 выпускников школ Ленобласти справились с ЕГЭ на 100 баллов.

Фото: Управление ЗАГС Ленинградской области

Теги: ленинградкая область, свадьба
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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