Ещё 10 выпускников школ Ленобласти справились с ЕГЭ на 100 баллов

В регионе подвели итоги экзаменов по химии, географии и литературе.

В Ленобласти подвели итоги ЕГЭ по химии, географии и литературе. Как выяснилось, ещё 10 учеников выпускных классов в 47-ом регионе получили 100 баллов по итогам экзаменов. Об этом сообщила пресс-служба комитета образования региона.

Так, максимальный результат по литературе показали 6 человек, 50% из которых обучаются в школах Всеволожского района. Ещё одна выпускница проживает и учится в Выборгском районе, другая – в Гатчинскогом, третья – в Сосновом Бору.

На экзамене по химии 100 баллов набрали четверо учеников, трое из которых– учащиеся из Всеволожского района, один – из Киришского. Наконец, со всеми заданиями по географии идеально справилась одна выпускница из Пикалёво.

Ранее мы сообщили о том, что 126 петербуржцев получили 100 баллов за ЕГЭ по химии, географии и литературе.

Фото: ВКонтакте/ ЕГЭ