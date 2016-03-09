126 петербуржцев получили 100 баллов за ЕГЭ по химии, географии и литературе

Всего в Петербурге на экзамены, которые пройдут с 26 мая по 1 июля, зарегистрировалось 36 730 человек.

Стали известны предварительные результаты первого основного дня единого государственного экзамена (ЕГЭ). Петербургские выпускники 26 мая сдавали по выбору сразу три предмета – химию, географию и литературу. Об этом сообщил городской комитет по образованию.



По химии стобалльные результаты получили 42 учащихся. Географию в этом году на максимальный балл сдали 8 учащихся.

Отличные знания литературы показали 76 выпускников.

Всего в Петербурге на экзамены, которые пройдут с 26 мая по 1 июля, зарегистрировалось 36 730 человек, из них 27 351 одиннадцатиклассник. Для сдачи ЕГЭ в Северной столице предусмотрено 175 оборудованных пунктов.

Фото: Комитет по образованию, Санкт-Петербург