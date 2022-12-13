В Петербурге ЕГЭ в 2023 году сдадут 36 730 человек

Для сдачи ЕГЭ в Северной столице предусмотрено 175 оборудованных пунктов.

Ровно месяц остается до основного периода сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ). Первые экзамены по химии, географии и литературе выпускники напишут 26 мая. Об этом сообщил Комитет по образованию.

Государственная итоговая аттестация пройдет по 12 школьным предметам. ЕГЭ по иностранному будет проводиться по 5 языкам – английскому, французскому, немецкому, испанскому и китайскому.

В Петербурге на экзамены, которые пройдут с 26 мая по 1 июля, зарегистрировалось 36 730 человек, из них 27 351 одиннадцатиклассник. Для сдачи ЕГЭ в Северной столице предусмотрено 175 оборудованных пунктов.

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Фото: ВКонтакте/ ЕГЭ