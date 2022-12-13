  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Психолог рассказала, как побороть переживания перед экзаменом
Сегодня, 15:59
181
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Психолог рассказала, как побороть переживания перед экзаменом

0 0

Непосредственно вечером перед экзаменом лучше заняться чем-то успокаивающим и комфортным.

Совсем скоро к концу подойдёт учебный год и начнутся экзамены у школьников и сессия у студентов. Педагог-психолог Центра "КОНТАКТ" Алина Лут в разговоре с телеканалом "Санкт-Петербург" дала ряд советов, как побороть переживания перед экзаменом.

По словам психолога, игнорировать тревогу, скрывать свои переживания от себя и своих близких не стоит. При этом, во время подготовки нельзя забывать о питании и сне. Непосредственно вечером перед экзаменом лучше заняться чем-то успокаивающим и комфортным. Например, прогуляться.

Также Алина Лут посоветовала заранее распланировать все исходы события и план действий к каждому исходу. 

В Петербурге ЕГЭ планируют сдавать более 38 тысяч человек.

Фото: pxhere.com

Теги: психолог, экзамен
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество, Здоровье,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии