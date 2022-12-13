В Петербурге ЕГЭ планируют сдавать более 38 тысяч человек

Экзамен по русскому языку сдавать будут все выпускники.

В Петербурге в этом году ЕГЭ сдадут 38 175 человек. Об этом "Петербургскому дневнику" сообщили в Комитете по образованию.

Экзамен по русскому языку сдавать будут все выпускники. Что касается математики, то базовую будут сдавать 13 857 школьников, профильную – 18 609.

Что касается экзаменов на выбор, то 37,5% петербуржцев будут писать экзамен по обществознанию, 21% – по информатике, 17,8% – по английскому языку, 17,6% – по биологи и 15% – по физике.

В Ленобласти в этом году ЕГЭ будут сдавать 5756 человек.

Ранее стало известно, что петербуржцы тратят на репетиторов по ЕГЭ более 5 тысяч рублей в неделю.

Фото: комитет по образованию Ленинградской области (архив)