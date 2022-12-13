Петербуржцы тратят на репетиторов по ЕГЭ более 5 тысяч рублей в неделю

При подготовке к ОГЭ и ЕГЭ востребованы репетиторы по алгебре, геометрии и русскому языку, а также английскому, физике, химии и обществознанию.

Каждый второй петербуржец нанимает ребёнку-девятикласснику репетитора – это в 1,5 больше, чем два года назад, сообщили в пресс-службе SuperJob.

Дополнительные занятия берут 30% учеников 7-8 классов, 49% – девятиклассников и 46% – старшеклассников. Что касается 7-8 классов, они чаще всего дополнительно занимаются английским, русским, алгеброй и геометрией. В среднем, родители платят за занятия 3200 рублей в неделю.

При подготовке к ОГЭ и ЕГЭ востребованы репетиторы по алгебре, геометрии и русскому языку, а также английскому, физике, химии и обществознанию. Родители девятиклассников тратят на репетиторов по 3600 рублей в неделю, родители старшеклассников – по 5200 рублей.

К началу учебного года в Петербурге будет открыто 100 дополнительных первых классов.

Фото: pxhere.com