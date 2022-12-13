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К началу учебного года в Петербурге будет открыто 100 дополнительных первых классов
Сегодня, 12:43
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

К началу учебного года в Петербурге будет открыто 100 дополнительных первых классов

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С 1 апреля в городе начнут принимать заявления на зачисление детей в первые классы.

В новом учебном году в Петербурге планируют открыть 2300 тысячи первых классов, что на 100 больше, чем сейчас. Об этом сообщила пресс-служба городского правительства.

С 1 апреля в городе начнут принимать заявления на зачисление детей в первые классы. Приём заявлений в школы, расположенные на территории района проживания, продлится до 30 июня. В школы, расположенные в других районах, подача заявлений осуществляется с 6 июля по 5 сентября.

В первую очередь в первые классы зачисляют льготников и тех, кто проживает в микрорайоне, закреплённым за школой.

Фото: Piter.tv

Теги: классы, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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