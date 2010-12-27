Путин лично примет новый участок "Сортавалы" под Приозерском и М-11 под Тосно

На открытии также будут присутствовать губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, помощник главы государства Игорь Левитин и министр транспорта Евгений Дитрих.

Президент России Владимир Путин лично откроет последний отрезок М-11 в Тосненском районе и новый участок "Сортавалы" в Приозерском районе. Символический старт подрядчики получат рано утром 27 ноября.

Новый участок "Сортавалы" начинается от города Приозерск и заканчивается границей Ленобласти с республикой Карелия. После того, как состоится запуск "Сортавалы", глава государства отправится на торжественное открытие платной трассы М-11, которая связывает Москву и Петербург.

В рамках проекта реконструкции "Сортавалы" на участке от 131-го до 153-го км подрядная организация должна была построить две переправы через реку Тихая и ликвидировать разрыв на федеральных трассах Северо-Запада России.

Ранее Piter.TV сообщил, что депутат ЗакСа Ленобласти предложил запретить бракосочетание должникам по алиментам.

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