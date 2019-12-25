Жители СНТ в Ленобласти третьи сутки без электричества и связи

В районах отключения отсутствуют магазины и водоснабжение, а электрики на местах до сих пор не появились.

В Ленинградской области ряд садоводческих товариществ вблизи станции Дивенская остаются без электроснабжения и мобильной связи третий день подряд. По информации местных жителей, перебои с подачей электроэнергии начались вечером 29 июня, в результате чего более 4 тысяч участков оказались обесточены.

Как сообщила изданию "Фонтанка" жительница одного из СНТ, на вечер 1 июля электричество отсутствует в товариществах "Дивенка", "Лесное", "Дивное", "Строитель", ЭСТРИ, "Здоровье", "Феррит" и других. Представители Объединённой энергетической компании (ОЭК), ответственной за обслуживание электросетей, пояснили, что причиной аварии стало падение деревьев на линию электропередачи в результате сильного ветра.

﻿Когда отключается свет, у нас сразу пропадает и мобильная связь — вышка вырубается. Люди остаются без интернета, без возможности позвонить. У нас много пожилых, 80–85 лет, и их родственники просто не могут до них дозвониться. — рассказала Анна



По предварительным данным, повреждены семь пролётов высоковольтной линии. Сроки восстановления подачи электроэнергии не уточняются.

В связи с отключением электричества прекратила работу и базовая станция сотовой связи. Жители остались без интернета и возможности совершать телефонные звонки. Особенно обеспокоены родственники пожилых людей, проживающих на дачах, а также семьи с маленькими детьми. Также сообщается об испорченных продуктах из-за размороженных холодильников.

По словам местных, ситуация приобретает острый характер: отсутствует доступ к воде, невозможна подзарядка мобильных устройств, на месте не зафиксировано присутствие ремонтных бригад.

Ранее сообщалось, что петербургские учёные создали генерирующую электричество ткань.

Фото: pxhere