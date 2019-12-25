Петербургские учёные создали генерирующую электричество ткань

Возможные сферы применения включают теплоизоляционные покрытия корпусов космических аппаратов, а также обеспечение питанием мобильных гаджетов и приборов.

Учёные Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна создали уникальное полотно, способное производить электрическую энергию самостоятельно. Информация об открытии появилась 30 июня в материалах пресс-службы вице-губернатора Петербурга Владимира Княгинина.

Разработанная ткань способна преобразовывать тепловую энергию в электричество. Возможные сферы применения включают теплоизоляционные покрытия корпусов космических аппаратов, а также обеспечение питанием мобильных гаджетов и приборов. Основой ткани служат специальные нити из модифицированного углеродного волокна, состоящего из ультратонких волокон чистого химического состава.

Завкафедрой физики Университета промышленных технологий и дизайна Константин Иванов пояснил принцип работы новинки: используемые нити обладают способностью генерировать электроток под действием излучений различного спектра. Каждая нить, произведённая из модифицированного углерода, выступает самостоятельным генератором электрического тока, называемым фотоэлектродвижущей силой. Эти нити интегрируются в структуру любого вида ткани, превращая её в полноценный источник электроэнергии при попадании на неё любых видов электромагнитного излучения.

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Фото: Правительство Петербурга