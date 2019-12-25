Учёные из Петербурга упростили процесс выращивания элитного картофеля

Разработанный метод позволяет эффективно размножать картофель в бытовых условиях, исключая использование дорогостоящих реактивов и специализированного лабораторного оборудования.

Специалисты Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН создали инновационную технологию быстрого выращивания семенных клубней картофеля, сообщает "РИА Новости".

Разработанный метод позволяет эффективно размножать картофель в бытовых условиях, исключая использование дорогостоящих реактивов и специализированного лабораторного оборудования.

Картофель, помимо прочего, богат белком (до 4,6 %), содержащим полный спектр жизненно необходимых человеческому организму аминокислот. Учёные отмечают, что регулярное потребление 600 граммов картофеля ежедневно обеспечивает организм всеми необходимыми витаминами. Ведущий научный сотрудник Новгородского научно-исследовательского института сельского хозяйства Николай Семчук пояснил, что это простой и доступный метод, позволяющий защитить картофельные клубни от заражения инфекциями и вырастить урожай прямо дома, на даче или в обычной квартире, так как наша технология не нуждается ни в сложном оборудовании, ни в дорогостоящих химикатах.

Ранее ученые из ИТМО разработали установку для сверхточного исследования клеток.

Фото: Pxhere