Ученые из ИТМО разработали установку для сверхточного исследования клеток

Новая разработка оснащена собственным ПО для автоматического анализа полученных результатов.

Ученые из Университета ИТМО в Петербурге создали инновационную установку, позволяющую точно анализировать микробиологические процессы и клетки собственными силами. Прибор объединяет две технологии исследования веществ: атомно-силовую микроскопию и рамановскую спектроскопию, сообщает газета "Известия" 16 июня.

Благодаря установке ученые получают детальную информацию о поверхности исследуемого материала и строят трёхмерную карту рельефа с помощью сверхтонкой иглы, применяемой в методике атомно-силовой микроскопии. Рамановская спектроскопия даёт возможность определить химический состав вещества путем анализа спектра отражённого лазера.

Традиционно подобные измерения требуют двух различных приборов, что делает процесс дорогостоящим и длительным. Новая разработка оснащена собственным ПО для автоматического анализа полученных результатов. Разработчик устройства, научный сотрудник научно-образовательного центра инфохимии ИТМО Алексей Мешков пояснил, что этот прибор способен измерять механические характеристики клеточной мембраны, проводить химический анализ, проверять качество клеточных культур и исследовать взаимодействие клеток с материалами. Это полезно для разработки новых материалов, совместимых с биологическими тканями, например, покрытий для имплантируемых устройств.

Новая система интегрирована в компактный химический куб, созданный учёными ИТМО в 2023 году, представляя собой автоматическую лабораторию для экспериментов с клеточными культурами и микроорганизмами.

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Фото: ИТМО